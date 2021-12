WindTre non rinuncia alle rimodulazioni sui prezzi della telefonia mobile nemmeno in questa stagione natalizia. Dopo i cambiamenti tariffari già lanciati nel mese di Novembre, anche a Dicembre tanti clienti del provider saranno chiamati a pagare alcuni piccoli extra legati alle proprie ricaricabili.

WindTre, le prossime rimodulazioni per Novembre

Anche a Natale, la rimodulazione prevista per i clienti di WindTre è duplice e riguarda in prima linea gli utenti che avevano una SIM di 3 Italia. Le rimodulazioni, in linea con altri operatori come TIM e Vodafone, riguardano la continuità dei consumi. Per gli abbonati di WindTre non sono previsti aumenti diretti sul costo delle tariffe ma bensì un cambio per le condizioni contrattuali.

La prima modifica riguarda il momento di rinnovo della propria ricaricabile. In caso di mancato credito per procedere al rinnovo, i clienti avranno soglie senza limiti per telefonate, SMS e Giga internet. Il prezzo dei consumi illimitati per la telefonia mobile sarà di 0,99 euro ogni trenta giorni. Possibile anche un rinnovo per un secondo giorno, sempre ad un costo di 0,99 euro.

Solo a partire dal terzo giorno, WindTre darà il via al blocco del traffico in uscita. Il provider al tempo stesso si impegna a recuperare il credito a debito alla prima ricarica utile da parte del cliente.

La seconda rimodulazione per gli abbonati riguarda invece le soglie per la connessione internet. Gli abbonati, in caso di prematuro esaurimento della quota per internet, riceveranno un Giga extra sul profilo tariffario. Il costo previsto dal gestore è in questo caso sempre di 0,99 euro.