Il volantino che Unieuro ha deciso di presentare al pubblico per il Natale 2021, non sembra assolutamente ammettere rivali. Gli utenti si ritrovano a poter spaziare tra un numero sempre crescente di promozioni speciali, con prezzi bassi e fissi su ogni acquisto.

Per avere la certezza di riuscire a risparmiare al massimo, il consiglio è di recarsi il prima possibile in un punto vendita in Italia, in tal modo si potrà acquistare il prodotto maggiormente desiderato, senza spendere poi così tanto. Nell’eventualità in cui, invece, non vogliate abbandonare il domicilio, potrete ottenere gli stessi sconti anche sul sito ufficiale, con spedizione gratis per gli ordini superiori ai 49 euro.

Unieuro, che chance: prezzi bassi su tutti gli acquisti

La spesa da Unieuro è assolutamente ridotta rispetto ai vari listini del periodo, sia per gli utenti che vogliono uno smartphone economico, che per tutti gli altri. Partendo proprio dai modelli maggiormente costosi, notiamo la presenza dei più importanti top di gamma del 2021, quali sono Apple iPhone 12 Pro, in vendita a 899 euro, passando comunque anche per il corrente Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile all’acquisto a 969 euro.

Avvicinandoci il più possibile alle esigenze dei clienti che non dispongono di quantitativi elevati di denaro da investire, le alternative sono rappresentate da Motorola Edge 20, Realme GT Master Edition, Vivo Y33s, Oppo Find X3 Lite o anche Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Se volete conoscere da vicino la campagna, collegatevi quanto prima al sito ufficiale.