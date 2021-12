La stagione natalizia di TIM sarà all’insegna delle grandi promozioni low cost. Il gestore italiano vuole contrastare Iliad e le sue tariffe con prezzi da ribasso. Il provider per attirare nuovi clienti ha deciso di puntare su alcune iniziative che prevedono costi da ribasso ed ampie soglie di consumo. Le tariffe Wonder saranno protagoniste nel mercato della telefonia mobile da qui alle settimane a venire.

TIM, per il Natale arrivano le grandi tariffe Wonder

Le promozioni Wonder di TIM sono a disposizione degli utenti che si impegnano ad effettuare la portabilità del numero da altro provider. Ad oggi, invece, queste tariffe non sono disponibili per gli utenti che hanno già una SIM operativa con il gestore italiano.

TIM presenta una duplice versione per le sue tariffe Wonder. I clienti nella prima versione della ricaricabile avranno consumi illimitati per le chiamate e l’invio degli SMS con 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione di TIM Wonder prevede invece chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS infiniti verso tutti. Per la quota internet, invece, gli utenti potranno beneficiare di 50 Giga. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Le iniziative Wonder di TIM prevedono al tempo stesso costi bloccati almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Ciò significa che l’operatore si impegna a non applicare rimodulazioni né sui prezzi né sulle soglie di consumo nel primo semestre.