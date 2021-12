Sony si sta preparando al lancio della propria versione dell’Xbox Game Pass ideato da Microsoft. I nuovi abbonamenti saranno disponibili per l’intera linea di PlayStation.

L’azienda ha decisamente superato le vendite di Microsoft con le sue console negli ultimi anni. Tuttavia, ha dovuto faticare molto per raggiungere il successo ottenuto dal Game Pass della controparte. Questo servizio, pensato da Microsoft, offre l’opportunità di pagare un canone mensile per l’accesso ad un’ampia libreria di videogiochi per Xbox. Sony si sta preparando a lanciare la sua versione di questo pass, con il nome in codice Spartacus. Offrirà funzionalità molto simili. Per il momento sarà disponibile su PlayStation 4 così come sulla nuova PlayStation 5, attualmente molto difficile da acquistare.

PlayStation Sony: nuovi abbonamenti ispirati all’Xbox Game Pass di Microsoft

Il pass di Sony dovrebbe arrivare in primavera e unirà i due abbonamenti esistenti: PlayStation Plus e PlayStation Now. Il primo è necessario per giocare online e include l’accesso a un piccolo numero di giochi gratuiti ogni mese. Mentre con PlayStation Now si ha l’accesso ai titoli di gioco più datati. Con i nuovi abbonamenti, PlayStation potrebbe offrire tre piani differenti. Il primo sarebbe l’abbonamento normale, che offre pochissimi giochi; il secondo avrebbe alcuni giochi più recenti. Infine, il terzo piano offrirebbe più demo, giochi in streaming e una libreria di titoli classici che risalgono alla PlayStation originale.

Microsoft offre solo un tipo di abbonamento al Game Pass al momento, ma include una varietà di giochi di tutti i tipi, dai più vecchi ai più recenti. Sony si sta anche preparando a competere con la concorrenza per i servizi in streaming, secondo alcune voci. Di recente, Microsoft ha ampliato il suo servizio di Cloud Gaming, con cui i giocatori possono accedere a una console remota tramite Internet. Sony non offre alcuna piattaforma comparabile al momento.