A partire da ieri 8 dicembre 2021 l’operatore virtuale PosteMobile ha rilanciato la propria offerta denominata Creami Wow 50 GB a poco più di 5 euro al mese, attivabile fino al prossimo 12 dicembre 2021.

L’offerta è attivabile online sul sito ufficiale dell’operatore e i nuovi clienti possono richiedere sia l’attivazione di un nuovo numero, sia la contestuale portabilità del proprio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile rilancia la Creami Wow 50 GB a 5.90 euro al mese

La nuova offerta Creami Wow 50 GB comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G+ al costo di 5,90 euro al mese. Con Creami Wow 50 Giga, i nuovi clienti acquistano il piano tariffario Creami extra Wow, normalmente composto da 10 Giga di traffico dati mensile. In questo caso, invece, si ottengono 50 Giga totali ogni mese, composti da 10 Giga di base e 40 Giga di bonus.

Con questa offerta tariffaria, i rinnovi vengono addebitati in automatico su credito residuo, ma se questo risulta insufficiente al momento del rinnovo, vengono applicati i costi a consumo di 18 centesimi di euro al minuto e 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Inoltre, in caso di mancato rinnovo è prevista anche la tariffa base giornaliera di 3,50 euro per 400 Megabyte, addebitata alla prima connessione e solo in caso di utilizzo.

Per quanto riguarda l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, con l’offerta in questione è previsto un prezzo complessivo di 20 euro, composto da 10 euro di attivazione e 10 euro di ricarica telefonica. Per scoprire altri dettagli o tutte le offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.