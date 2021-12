Negli scorsi giorni è arrivata una grossa rivelazione da parte di OnePlus, il produttore cinese che negli ultimi anni si è dimostrato al vertice nel mercato smartphone e non solo. L’azienda ha appena fissato un nuovo evento ufficiale.

Come vedete dal tweet che trovate a fine articolo, condiviso dal leaker Max Jambor, OnePlus ha fissato un evento ufficiale per il 5 gennaio. L’evento si terrà nell’ambito del CES di Las Vegas. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni.

OnePlus ha fissato un nuovo evento per il 5 gennaio 2022

Nelle ultime settimane abbiamo appreso che il lancio sul mercato europeo di OnePlus 10 avverrà in un secondo momento, probabilmente verso marzo/aprile 2022. Dunque non possiamo fare altro che aspettarci che OnePlus presenti i suoi nuovi flagship durante l’evento a Las Vegas, per poi veicolarli sul mercato in un secondo momento. Continuate a seguirci per non perdervi un aggiornamento su OnePlus 10.

Grazie alle immagini forniteci dall’insider OnLeaks, siamo in grado di scoprire come sarà fatto OnePlus 10 Pro. Le immagini ci restituiscono uno smartphone dal look ben differente dal suo predecessore. Non tanto davanti, dove poco o niente è mutato, quanto sul retro, dove troviamo un nuovo modulo fotografico. OnePlus ha scelto di cambiarne la livrea, adottando un “bump” tutto spostato sulla sinistra e che confluisce nel frame laterale senza soluzione di continuità. Una soluzione che ricorda quella vista con Samsung Galaxy S21.

Le dimensioni della scocca dovrebbero essere di 163 x 73,8 x 8,5 mm, nelle colorazioni Black, White e Light Blue. In merito al display, a bordo di OnePlus 10 avremo uno schermo curvo Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+ (3216 x 1440 pixel) con densità di 526 pixel. Introdotta con la serie 9, ritornerà la tecnologia LTPO, spiegata nel dettaglio in questo approfondimento dedicato. Ciò permetterebbe allo smartphone di godere di un refresh rate dinamico, potendo passare da un minimo di 10 Hz ad un massimo di 120 Hz. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà lui l’oggetto del nuovo evento di gennaio 2022.