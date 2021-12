La prossima grande vetrina tecnologica è il CES 2022, che si svolgerà a gennaio, e un recente invito trapelato suggerisce che vedremo alcuni nuovi dispositivi OnePlus lì. Il CES è un evento molto atteso ogni anno da tutti gli utenti che non vedono l’ora di scoprire le novità tecnologiche che arriveranno durante l’anno e non solo. OnePlus coglierà l’occasione per offrire ai fan un’occhiata ai nuovi prodotti che ha in serbo.

‘Incontriamoci a Las Vegas il 5 gennaio‘, dice l’invito trapelato. Save the Date’, ma non dice nulla sui nuovi prodotti che l’azienda vuole mostrare. Questo è solo un assaggio di quello che sarà presentato all’evento e possiamo aspettarci smartphone, cuffie wireless e forse anche laptop.

OnePlus: l’evento al CES 2022 inizierà a gennaio 2022

Tuttavia, considerando che è il primo giorno del CES 2022, c’è la possibilità che OnePlus possa mostrare la sua nuova gamma OnePlus 10. Non ne siamo sicuri, perché il prossimo modello di punta dell’azienda non dovrebbe apparire fino alla fine del 2022 ed i piani dell’azienda potrebbero cambiare durante questi mesi.

La società non ha lasciato indizi sui probabili prodotti che vedremo all’evento, ma la presenza di OnePlus al CES 2022 è sicuramente un buona notizia per tutti coloro che non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo la società.

Questo invito è arrivato dal leaker Max Jambor, che lo ha condiviso su Twitter. I media tecnologici che parteciperanno al CES 2022 devono ancora riceverlo. Nelle prossime settimane, dovremmo aspettarci di ricevere informazioni più formali su questo evento e forse ne scopriremo di più anche sui device che potremo vedere all’evento.