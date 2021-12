Il nuovo servizio di gioco di Netflix è stato lanciato il mese scorso su iOS e Android, con un catalogo di debutto che include due giochi a tema ‘Stranger Things’ e alcuni altri giochi casuali. Netflix ha aggiunto tre nuovi giochi alla sua libreria, che sono ora disponibili in tutto il mondo sia per gli utenti iOS che Android.

Dominos Cafe è il primo nuovo prodotto e presenta un gioco del domino con una gamma di difficoltà realistiche in competizioni uno contro uno o due contro due. Nel gioco sono incluse tre varianti di gioco classiche con tre livelli di difficoltà. Anche Knittens è stato aggiunto dalla società come gioco match 3. Il gioco funziona in modo simile ad altri giochi match-3, con il bonus extra di poter vestire il tuo gatto una volta completato il tuo obiettivo.

Netflix: i nuovi giochi sono già disponibili

Infine, Netflix ha lanciato Wonderputt Forever, un gioco di minigolf in cui i giocatori devono elaborare una strategia per i propri colpi e affondare la pallina in ogni buca unica. Inoltre, l’azienda ha dichiarato che altri due giochi sarebbero stati rilasciati nel prossimo futuro. Hextech Mayhem: A League of Legends Story è la prima uscita ed è un gioco ritmico in cui rimbalzi al ritmo della musica per sfuggire agli ostacoli, disarmare i nemici e accendere le micce. Arcanium: Rise of Akhan è il titolo del secondo gioco ed è un gioco di strategia di carte per giocatore singolo ambientato in un ambiente aperto.

Per accedere ai titoli su Android, vai alla pagina dei nuovi giochi dell’app Netflix per Android, dove sono elencati i giochi. Gli utenti vengono inviati al Google Play Store per installare i giochi, proprio come qualsiasi altro software, dopo aver selezionato un titolo. I giochi possono essere giocati in qualsiasi momento dopo essere stati scaricati semplicemente toccandoli all’interno dell’app Netflix o sulla schermata principale di un dispositivo Android. Netflix utilizza una strategia simile per iOS, indirizzando i clienti all’App Store di Apple per i download.