I nuovi sconti che MediaWorld ha deciso di attivare in occasione del Natale 2021, sono assolutamente tra i migliori che abbiamo mai visto, in quanto raccolgono al proprio interno prezzi sempre più bassi e convenienti tra cui è possibile scegliere.

La campagna promozionale ripercorre esattamente le ottime linee guida delle precedenti, in altre parole risulta essere perfettamente fruibile in ogni negozio in Italia, come anche direttamente sfruttando l’e-commerce aziendale. Solo in questo secondo caso sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere alla cifra che trovate mostrata a schermo.

MediaWorld: quanti sconti nel volantino

Occasioni da non perdere sono state attivate da MediaWorld nel proprio volantino, una campagna promozionale che ricorda moltissimo quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Trony, ma che allo stesso tempo presenta differenze importanti.

Gli utenti possono recarsi in negozio ed acquistare tutto ciò che vogliono, senza vincoli o limitazioni particolari in termini di spesa o di categorie merceologiche. Nel momento in cui avranno aggiunto tutto il desiderato, quando giungeranno in cassa riceveranno uno sconto immediato sullo scontrino; prestate attenzione, non si tratta di un rimborso o di un buono sconto, ma di una riduzione vera e propria.

Questa sarà direttamente proporzionale al livello di spesa raggiunto, rispetto ai seguenti tagli: 50 euro su 500 euro, 100 su 750, 200 su 1000 e 400 euro su 2000 euro d’ordine. Per conoscere da vicino il volantino consigliamo l’apertura del sito ufficiale, sarà possibile visualizzare le singole pagine.