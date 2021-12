Da inizio mese gli ultimi episodi de La casa di carta sono presenti su Netflix. La piattaforma streaming ha pubblicato il finale della quinta stagione di quella che è stata una delle produzioni più popolari degli ultimi anni, non solo in Italia ed in Europa, ma in generale in tutto il mondo.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

La seconda parte della quinta stagione, dopo i primi episodi resi disponibili già nel mese di Settembre, chiude un ciclo narrativo molto fortunato in termini di pubblico ed addetti ai lavori. La conclusione della La casa di carta però non coincide con l’addio ai protagonisti entrati nei cuori degli spettatori. Come preventivabile in tempi non sospetti, Netflix nei mesi a venire si impegnerà con la produzione di alcuni spin off.

Il primo annuncio sui spin off già è arrivato. Proprio in seguito alla pubblicazione degli ultimi episodi, la piattaforma streaming ha ufficializzato una prossima serie tv incentrata interamente su Berlino, uno dei personaggi più apprezzati e più discussi della serie tv spagnola.

Le indiscrezioni per ora parlano di episodi narrati nell’arco di tempo precedente a quello de La casa di carta. I rumors, invece, non garantiscono informazioni sul titolo della serie tv, né tantomeno sull’uscita che potrebbe essere spostata verosimilmente al 2023.

La fine della La casa di carta non coincide con lo stop alle grandi produzioni di Netflix. Insieme alla serie tv spagnola, Netflix solo ad ottobre aveva celebrato il successo planetario di una serie tv come Squid Game.