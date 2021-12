Dallo scorso 2 dicembre 2021 l’operatore Iliad ha lanciato la nuova offerta denominata Flash 150 e, moltissimi dei già clienti hanno espresso la volontà di cambiare la propria offerta per attivare quest’ultima.

L’operatore, probabilmente non tutti sanno che, permette anche ai già clienti di modificare la propria offerta, attivandone una più conveniente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad permette ai propri clienti di cambiare l’offerta attiva

I nuovi clienti Iliad che vogliono sottoscrivere un’offerta abilitata al 5G hanno a disposizione soltanto la nuova Iliad Flash 150, attivabile da tutti i canali di vendita e che comprende minuti, SMS e 150 Giga 5G a 9,99 euro al mese. Nonostante il lancio di questa nuova offerta, la precedente Iliad Giga 120 non è stata chiusa del tutto in commercializzazione, come invece successo altre volte con l’apertura delle offerte Flash.

Invece, la pagina dedicata e i documenti di trasparenza dell’offerta Iliad Giga 120 si sono aggiornati, specificando che l’offerta è attualmente sottoscrivibile soltanto dai già clienti, tramite la procedura di cambio offerta gratuito disponibile dal 2 Settembre 2021. L’upgrade è disponibile per tutte le precedenti offerte Iliad, attualmente soltanto verso l’offerta Giga 120, e potrà essere effettuato senza alcun costo da sostenere.

Il cambio offerta è sempre gratuito e viene effettuato da Iliad alla data del rinnovo successivo dell’offerta attiva. Invece, in caso di offerta sospesa per mancanza di credito sufficiente, il cambio offerta avviene nel giro di alcuni minuti. La variazione di cambio offerta è irreversibile. Al termine della variazione, i clienti riceveranno una comunicazione via email da parte di Iliad che conferma l’attivazione della nuova offerta. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli o scoprire tutte le offerte attivabili.