Continua il grande successo commerciale di Iliad, che anche nella stagione invernale si impegna a garantire le migliori tariffe per la telefonia mobile. Gli utenti del provider francese, in tal senso, potranno sottoscrivere una ricaricabile molto vantaggiosa come la Giga 120. Questa tariffa prevede consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 120 Giga da utilizzare per navigare in internet. Il costo della promozione sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, confermata l’assenza dell’app su iPhone e Android

Le promozioni con costi da ribasso rappresentano uno dei vantaggi indiscutibili di Iliad. Gli utenti che decidono di sposare il provider francese devono però avere bene a mente anche alcune mancanze. Ad esempio, in termini di servizio, il gestore transalpino non assicura a tutti i clienti la presenza di un’app ufficiale.

I clienti che hanno a loro disposizione uno smartphone Android o un iPhone non potranno scaricare dai rispettivi negozi virtuali un servizio nativo per la gestione del proprio profilo. La gestione dell’account di Iliad è infatti legato necessariamente al sito ufficiale dello stesso operatore.

I clienti del provider francese a più riprese hanno chiesto il rilascio di un’app ufficiale. Purtroppo però l’assenza di questo servizio sembra essere confermata anche per le settimane ed i mesi a venire, con Iliad decisa a concentrare i suoi investimenti su altri servizi.

L’assenza dell’app ufficiale da alcune settimane si fa sentire maggiormente per i clienti con uno smartphone Android. Proprio nel recente passato, da Google Play Store sono state rimosse le app parallele che garantivano la gestione del profilo Iliad.