Google ha annunciato che gli utenti del programma di chat Gmail saranno in grado di effettuare chiamate audio e video personali uno a uno. Questa funzione dovrebbe essere disponibile per i clienti del servizio di posta dell’azienda su dispositivi Android e iOS nel prossimo futuro.

Vale la pena notare che in precedenza era disponibile l’opzione per effettuare chiamate telefoniche tramite Gmail. Tuttavia, questa funzione è stata implementata utilizzando il servizio Google Meet e gli utenti dovevano partecipare alla chat facendo clic su un collegamento specifico generato dall’organizzatore della chiamata. Per contattare qualcuno dal tuo elenco di contatti, tutto ciò che devi fare ora è premere un pulsante. Questo è notevolmente più semplice perché gli utenti non devono più creare e condividere collegamenti per partecipare alla discussione.

Gmail di Google è stato integrato ad altri servizi

Per effettuare una chiamata vocale o video, vai nel menu dell’applicazione Gmail e fai clic sulla rispettiva icona con l’immagine di un telefono o di una videocamera. Gli utenti che chiamano dall’app Google Chat verranno indirizzati a Gmail, evidenziando l’obiettivo degli sviluppatori di rendere il servizio di posta elettronica il punto focale della loro piattaforma di comunicazione.

Secondo le fonti, gli utenti di Gmail potranno effettuare chiamate vocali e videochiamate a partire da questa settimana. Tuttavia, l’azienda ha deciso di ‘ripulire’ i suoi utenti e da settembre ha sospeso il supporto di accesso per i dispositivi molto vecchi.

Google ha inviato un’email ai clienti di dispositivi Android 2.3.7 e precedenti, informandoli che l’accesso dell’account ai servizi Google sarebbe stato interrotto. Gli utenti non potranno accedere ai propri account a partire dal 27 settembre e questa regola si applica alle versioni precedenti di Android:

Android 1.0

Android 1.1

Android-1.5 Cupcake

Android 1.6 Ciambella

Android 2.0 Eclair

Android-2.2 Froyo

Android 2.3 Gingerbread

Dato che la versione del sistema operativo di Google 2.3.7 è stata lanciata nel settembre 2011, il supporto per le versioni di Android che hanno almeno dieci anni sarà gradualmente eliminato.