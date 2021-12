Alcune scoperte e innovazioni stravolgono il modo in cui usiamo i dispositivi ormai diventati di uso comune. È il caso del Samsung Galaxy Z Fold3, il rivoluzionario smartphone tascabile e pieghevole che è ora alla sua terza generazione. Unisce innovazione e tecnologia per reinventare il concetto stesso di smartphone.

Con la sua cerniera rivisitata e la capacità multi-finestra, il Galaxy Z Fold3 di Samsung porta in primo piano lo spirito interattivo e innovativo dell’azienda. Sebbene ricco di nuove funzionalità, Samsung è riuscita in qualche modo a rendere il dispositivo più leggero e allo stesso tempo ha rinforzato la struttura, con un telaio in alluminio Armor e Gorilla Glass Victus antigraffio che conferisce maggiore durata.

Dispone anche di una classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua. Inoltre, è compatibile con la S Pen, permette di fare qualsiasi cosa. Il Galaxy Z Fold3 di Samsung è lì per aiutarti a liberare la tua spinta creativa ovunque tu sia, ed è così avanti che farà sembrare il tuo telefono attuale molto più vecchio. Di seguito quattro ragioni chiave per cui questo punto di svolta tecnologico merita almeno di essere preso in considerazione:

La struttura pieghevole del Samsung Galaxy Z Fold3

Il dispositivo si apre su un display da 7,6 pollici che migliora tutto ciò che ami fare. Le straordinarie innovazioni del Z Fold3 rendono molto più facile fare molte cose come trascinare contenuti da una finestra all’altra – o rilasciare foto in un’e-mail, ad esempio, un grafico in un documento, un video in una presentazione, e così via.

I display

Il display principale dello Z Fold3 misura 7,6 pollici quando è aperto. Con la nitidezza dinamica del display AMOLED e i dettagli visibili sia sul display principale da 7,6 pollici che sul display da 6,2 pollici, questo dispositivo diventa il tuo cinema personale e la tua sala giochi privata. Inoltre, con il suono Dolby Atmos e gli altoparlanti stereo, la connettività 5G e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, i giochi di bassa qualità possono finalmente diventare un ricordo del passato.

Modalità flessibile

Usandolo in modalità Flex a schermo diviso, ci sono tante possibilità. Puoi effettuare videochiamate in vivavoce mentre prendi appunti sul secondo schermo o utilizzare la S Pen per trasformare le note scritte a mano sullo schermo in documenti professionali in un istante. È questa adattabilità che espande la capacità mobile del telefono.

Fotocamere del Galaxy Z Fold3

Con una fotocamera selfie da 10 MP sullo schermo principale, una fotocamera sotto il display da 4 MP e tre fotocamere da 12 MP sul retro, Z Fold3 è incredibile se ami scattare foto di qualità. Puoi visualizzare in anteprima uno scatto su un display e catturarne altri sul secondo schermo. Una volta ripiegato in modalità Flex, ordinare gli scatti a mani libere è un gioco da ragazzi. Basta flettere il tuo Samsung Galaxy Z Fold3 nella posizione desiderata, utilizzare la S Pen per attivare il timer e procedere. Solo una delle tante funzioni che questo dispositivo offre senza andare a discapito della qualità.