Il volantino lanciato in questi giorni da Unieuro vuole dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, in un momento storico molto delicato, sia per le ridotte entrate da parte della popolazione, che proprio per l’attenzione rivolta verso il mondo delle offerte (dato il Natale).

Per cercare di rendere felici più utenti possibili, l’azienda ha deciso di lanciare i Natalissimi, una campagna promozionale che prevede un numero sempre crescente di sconti, con prezzi molto più bassi del normale, e sopratutto accessibilità in ogni negozio sul territorio. Coloro che invece non vorranno effettivamente spostarsi dal divano di casa, potranno comunque acquistare sull’e-commerce aziendale, con spedizione gratuita presso il domicilio (per i soli ordini superiori ai 49 euro).

Unieuro: occasioni e prezzi sempre più bassi

Spendere poco da Unieuro è davvero molto più semplice di quanto potreste immaginare, grazie ad una serie di offerte speciali applicate al momento giusto. La corrente campagna promozionale parte toccando i più importanti smartphone del 2021, quali sono Apple iphone 12 Pro, disponibile a 899 euro, oppure l’incredibile Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo finale è sceso al di sotto dei 1000 euro, fermandosi a 969 euro.

Tutte le altre proposte del volantino sono decisamente più economiche e vanno a coinvolgere Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Edge 20, realme GT master Edition o anche Vivo Y33s. La campagna promozionale la potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale, in modo da godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta nel periodo.