Gli sconti fissi su ogni acquisto tornano a fare capolino nel volantino Trony, la corrente campagna promozionale vede infatti offrire agli utenti la possibilità di approfittare di un numero incredibile di sconti, applicandoli ad ogni singolo acquisto effettuato.

L’unico modo per fruire dell’eccellente campagna promozionale attivata da Trony, consiste nel recarsi quanto prima in un negozio sparso per il territorio nazionale; in questo modo si avrà la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, solo al superamento dei 199 euro di spesa, come anche la riduzione immediata sul valore finale dello scontrino.

Trony: occasioni sempre più ricche nel volantino

I prezzi da Trony sono davvero molto più bassi del normale, grazie ad un meccanismo che spinge i consumatori a raggiungere un livello di risparmio quasi inimmaginabile. Per approfittare dell’ottima campagna promozionale, i clienti devono seguire solamente un singolo step molto importante: acquistare uno tra grande o piccolo elettrodomestico da almeno 299 o 59 euro, oppure un televisore dal prezzo superiore ai 499 euro.

Fatto questo potranno poi decidere di aggiungere al carrello un secondo modello, ricevendo in cambio uno sconto del 50%, applicato però sul meno caro della coppia. La riduzione verrà scalata immediatamente sullo scontrino, non verrà emesso un buono sconto, né comunque un rimborso postumo sul conto corrente. La campagna promozionale, come anticipato, risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. I dettagli sono disponibili però proprio su quest’ultimo.