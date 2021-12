Squid Game: la seconda stagione ci sarà? Le novità trapelate non lasciano ben sperare

L’idea di dare il via alla seconda stagione di Squid Game era già nell’aria a partire dalla messa in onda della serie e del suo consecutivo successo. Ad oggi abbiamo sempre più certezze e una visione concreta di ciò che accadrà nel futuro. Insomma, ci sarà una stagione 2? La risposta la sapete, o forse no.

Squid Game: tutta la verità su una seconda stagione

La risposta ad ogni dubbio ce la dà Hwang Dong-hyuk, regista della serie tv coreana. Egli ha spiegato: “Devo anche ammettere che mi sento sempre più sotto pressione per la stagione 2, dato che la serie ha ottenuto molto più amore e attenzione di quanto mi aspettassi. Ho anche un film che ho intenzione di girare dopo Squid Game, e non ho ancora deciso quale fare prima.”

Lo stesso regista Hwang Dong-hyuk ha posto una serie di domande:

“Ma ci sono altre storie nella serie che non sono state affrontate. Per esempio, la storia del poliziotto e quella di suo fratello, The Front Man. Quindi, se finisco per creare la seconda stagione, mi piacerebbe esplorare quella storyline: cosa sta succedendo tra quei due fratelli? E poi potrei anche approfondire la storia di quel reclutatore in giacca e cravatta che gioca a ddakji con Gi-hun e gli dà la carta nel primo episodio. E, naturalmente, potremmo andare avanti con la storia di Gi-hun mentre torna indietro, ed esplorare di più su come navigherà attraverso la sua resa dei conti con le persone che stanno progettando i giochi. Quindi, non lo so ancora, ma dirò solo che ci sono un sacco di possibilità là fuori per le storyline della seconda stagione.”