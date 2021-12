Il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che i mandati del vaccino contro il coronavirus dovrebbero essere “l’ultima risorsa assoluta” nella lotta al virus.

“I mandati relativi alla vaccinazione sono l’ultima risorsa assoluta e sono applicabili solo quando tutte le opzioni possibili per migliorare l’assorbimento della vaccinazione sono state esaurite”, ha detto Hans Kluge in una conferenza stampa di martedì.

Ha detto che “l’efficacia dei mandati è molto specifica per il contesto”. “Ciò che è accettabile in una società e comunità potrebbe non essere efficace e accettabile in un’altra”, ha affermato.

Secondo la trascrizione dell’OMS, Kluge ha affermato che i mandati sui vaccini si sono “risultati efficaci” in alcuni luoghi, ma ha osservato che in altri luoghi potrebbero effettivamente danneggiare “la fiducia del pubblico e la fiducia del pubblico, nonché l’adozione della vaccinazione, devono essere considerati”.

Ha detto ai governi “di non imporre la vaccinazione se non hai contattato prima le comunità”.

Parole che fanno riflettere

Ha anche discusso dell’effetto dell’imposizione di restrizioni COVID-19, affermando che la salute mentale delle persone doveva essere curata se il loro movimento era limitato e che altri potenziali problemi, come la violenza domestica, devono essere affrontati.

Alcuni paesi hanno introdotto mandati vaccinali che limitano gli spostamenti e l’accesso ai servizi delle persone che non sono state vaccinate.

Austria e Germania, ad esempio, hanno imposto il lockdown solo alle persone non vaccinate. Anche la Germania sta pianificando di introdurre mandati sui vaccini il prossimo anno.

E negli Stati Uniti la scorsa settimana, un gruppo di repubblicani ha minacciato di combattere il mandato di vaccinazione del presidente Joe Biden provocando un arresto del governo. Quella crisi è stata evitata all’ultimo minuto, con la Camera e il Senato che hanno approvato un disegno di legge sui finanziamenti a breve termine ore prima che il governo finisse i fondi.