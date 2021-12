L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Creami WOW 20 a poco più di 5 euro al mese. Secondo quanto riportato nei documenti di trasparenza tariffaria, la nuova Creami Extra WOW 20 sarà sottoscrivibile fino al 15 Dicembre 2021.

L’offerta in questione è attivabile solo presso gli Uffici Postali di Poste Italiane, ed è valida per tutti i nuovi clienti, sia richiedendo un nuovo numero che tramite la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile. Scopriamo insieme cosa comprende.

PosteMobile ha lanciato la nuova Creami WOW 20

PosteMobile Creami Extra WOW 20 comprende quindi in dettaglio minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 20 Giga al mese di traffico dati fino in 4G+ su rete Vodafone, al costo di 5,99 euro al mese. Ormai lo sapete, quando si attiva la nuova SIM con questa offerta si ottiene il piano standard Creami Extra WOW con 10 Giga inclusi di base, ma ogni mese viene erogato un bonus di 10 giga aggiuntivi, portando così il totale del bundle dati mensile a 20 Giga.

Per il primo mese i 10GB aggiuntivi saranno erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal secondo mese contestualmente al rinnovo del piano. Per attivare l’offerta in questione in un qualsiasi Ufficio Postale è necessaria una ricarica minima di 10 euro per il pagamento del primo mese anticipato, mentre il costo di attivazione della SIM è 0 euro anziché 15 euro.

La nuova offerta di PosteMobile rientra nella gamma Creami, e pertanto utilizza sempre il sistema dei Credit, ciascuno dei quali viene eroso al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit illimitati possono essere utilizzati per chiamate e SMS e non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.