I telefoni Google Pixel hanno Android 12 da quasi due mesi e Samsung ha rilasciato un aggiornamento stabile per cinque dei suoi telefoni di fascia alta. OnePlus si unisce ora alla mischia, con un aggiornamento stabile ad Android 12 in arrivo ad alcuni possessori di OnePlus 9.

Android 12 per la serie OnePlus 9 è già disponibile per alcuni utenti e include OxygenOS 12, l’ultima versione della skin del marchio, sviluppata in stretta collaborazione con Oppo. Alcuni utenti di Telegram hanno notato la distribuzione dell’aggiornamento e catturato i collegamenti per il download per l’OTA in India. Questi file possono essere trovati su XDA.

OnePlus 9: la società sta rilasciando gli update

È solo una questione di tempo prima che l’aggiornamento diventi completamente ufficiale, poiché è già stato implementato per alcuni utenti. Con un launcher predefinito che funziona in modo più simile a quello che vedresti su uno smartphone con marchio Oppo e ulteriori regolazioni nel sistema che seguono lo stesso schema, questo aggiornamento a OxygenOS è decisamente ispirato a ColorOS di Oppo.

Ciò non esclude la possibilità di qualcosa di nuovo in questo aggiornamento da OnePlus. Le impostazioni ‘Delicato’, ‘Medio’ e ‘Avanzato’ che si applicano al sistema e ad alcune app sono state aggiunte per darti maggiore flessibilità rispetto alla modalità oscura. OnePlus ha aggiunto una funzione chiamata ‘Sfondi creativi’, che trasforma le tue foto in uno stile astratto. Un maggiore controllo su OnePlus Shelf, una nuova app Notes, miglioramenti della modalità Zen e un ‘Recent Task Manager’ per gestire le app che possono essere ‘bloccate’ in memoria sono tra gli altri miglioramenti.