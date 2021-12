Netflix: a Natale ne vedremo delle belle, ecco tutte le novità del mese di Dicembre

Siamo all’8 di Dicembre, le temperature sono calate da poche settimane, e l’inverno sembra essere infinito. E invece, mentre ci applichiamo a pensare alla durata del mese, ecco che subito ci ritroviamo ad aprire panettoni, regali e torroni in occasione del Natale. Il tempo, scorrendo, muta, e con questo cambiano anche le opere ufficiali Netflix poste in risalto sulla piattaforma americana. Tra queste ritroviamo serie televisive già viste in passato, e non solo. Allora, siete pronti ad immergervi completamente in questo nuovo viaggio? Il colosso californiano vi aspetta!

Netflix: a Dicembre non perdete tutte le novità proposte dalla piattaforma streaming più amata di sempre

Serie tv

Lost in Space 3 (1 dicembre)

Archer 12 (1 dicembre)

New Amsterdam 2 (1 dicembre)

The 100 7 (1 dicembre)

Coyotes (2 dicembre)

La casa di carta 5 Volume 2 (3 dicembre)

Jurassic World: Nuove avventure 4 (3 dicembre)

Titans 3 (8 dicembre)

The Sinner 3 (9 dicembre)

Aranyak, Stagione 1 (10 dicembre)

How to Ruin Christmas 2 (10 dicembre)

Saturday Morning All Star Hits! (10 dicembre)

The Hungry and the Hairy (11 dicembre)

Elite, Storie brevi per Natale 2 (15 dicembre)

Decoupled (17 dicembre)

Fast & Furious: Piloti sotto copertura 6 (17 dicembre)

The Witcher 2 (17 dicembre)

Bulgasal: Anime immortali (18 dicembre)

È successo a Oslo (19 dicembre)

Emily in Paris 2 (22 dicembre)

The Silent Sea (24 dicembre)

Gli ansiosi (29 dicembre)

Kitz (30 dicembre)

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Stay Close (31 dicembre)

Anime

Kemono Jihen (1 dicembre)

Le bizzarre avventure di JoJo 5 (1 dicembre)

Shaman King, stagione 1 Parte 2 (9 dicembre)

Aggretsuko 4 (16 dicembre)

Docuserie