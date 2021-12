A Natale Iliad non rinuncia alle sue grandi promozioni low cost e rilancia la sua azione commerciale con la conferma della tariffa Giga 120. Tutti gli abbonati che da qui a fine anno sceglieranno questa tariffa riceveranno consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con 120 Giga per la navigazione di rete. Per questa ricaricabile è previsto un costo mensile pari a 9,99 euro ogni mese.

Iliad, i tre servizi a costo zero per la tariffa di Natale

La Giga 120 può essere un’occasione da non perdere non soltanto per i costi e per le soglie di consumo molto convenienti, ma anche per alcuni extra. Con le sue ricaricabili, infatti, Iliad assicura anche tre servizi gratuiti.

Uno dei principali punti di forza per la Giga 120 è quello delle telefonate senza limiti verso l’estero. Tutti gli abbonati di Iliad potranno comunicare senza limiti con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali senza alcun genere di spesa extra rispetto alla promozione di riferimento. La lista delle nazioni compatibili con le chiamate no limits verso l’estero prevede una rosa di più di 60 Stati.

I clienti di Iliad che scelgono la Giga 120 avranno inoltre anche il vantaggio della segreteria telefonica. sempre a costo zero. Durante questi ultimi mesi, il provider ha deciso di differenziare la sua strategia da TIM, Vodafone e WindTre: l’ascolto dei messaggi in segreteria non comporta quindi alcun costo extra.

Ulteriore punto di vantaggio per la Giga 120 è il 5G. Gli abbonati che scelgono l’operatore francese potranno navigare in internet con le velocità di ultima generazione completamente a costo zero.