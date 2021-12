Il servizio di messaggistica istantanea del colosso di Mountain View Google, Chat, ha ricevuto delle importanti novità a livello di funzioni. Vi ricordo che il servizio integra in Gmail e che sostituisce di fatto il vecchio Hangouts.

Con l’ultimo aggiornamento per Google Chat sono state introdotte delle novità molto attese dagli utenti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Google Chat ha introdotto delle novità molto attese

Con l’ultimo aggiornamento per Google Chat sono state introdotte le chiamate istantanee ai propri singoli contatti. Come si può vedere dalle immagini che circolano in rete, in ogni singola chat di Google Chat è stato integrato il collegamento rapido per avviare chiamate e videochiamate. Queste saranno disponibili senza la necessità di un link d’invito, esclusivamente per conversazioni uno ad uno.

Una volta avviata la chiamata, si vedrà la barra di controllo in blu in cima alla lista chat che vedete nella seconda immagine in galleria. Le notifiche relative a chiamate e videochiamate in entrata perse saranno visualizzate nella chat di provenienza. La distribuzione della novità è attualmente in corso sia per gli utenti Android che per quelli iOS. Potrebbero essere necessarie un paio di settimane affinché il rollout si completi per tutti.

Il colosso di Mountain View ha spiegato: “Per partecipare a una chiamata seleziona il telefono o l’icona video all’interno della chat 1:1. Durante una chiamata, vedrai un banner della persona con cui stai parlando, la durata della chiamata e un’icona Meet nell’elenco della chat“.