Il volantino che Expert ha deciso di attivare nel periodo corrente è assolutamente incredibile, tutti gli utenti hanno la fortuna di poter mettere le mani su una campagna ricchissima di prezzi molto più bassi del normale, conditi con offerte attivate sui migliori prodotti in commercio.

Per approfittare degli ottimi sconti che l’azienda ha deciso di attivare per l’occasione, non sono nemmeno necessarie operazioni particolari, basterà difatti recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure decidere di affidarsi direttamente al sito ufficiale. Quest’ultimo, alla stessa stregua di quanto vediamo quotidianamente da MediaWorld, richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, che occasioni: tutte le offerte del momento

Con il volantino Expert non si scherza assolutamente, la corrente campagna promozionale vede offrire all’utente la possibilità di partire dalla fascia alta della telefonia mobile, mettendo le mani su una coppia di prodotti di incredibile livello. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S21 e S21+, due dispositivi lanciati nel 2021, con i quali sarà possibile raggiungere ottime prestazioni, dietro il pagamento di 749 e 899 euro (allo stesso prezzo è possibile eventualmente acquistare un Apple iPhone 12).

Volgendo l’attenzione verso la fascia intermedia della telefonia mobile, ecco invece spuntare svariati modelli di casa Oppo, tutti in vendita a meno di 329 euro; questi sono Find X3 Lite, A54s e A94, le loro prestazioni sono più che adeguate almeno in confronto al listino attuale. Ogni altra informazione in merito al volantino expert discusso nell’articolo è rimandata al sito.