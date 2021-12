Il volantino Esselunga punta a scontare un numero sempre crescente di prodotti, raggiungendo prezzi veramente bassissimi, in questo modo tutti gli utenti hanno la possibilità di risparmiare sui vari acquisti, senza mai rinunciare alla qualità generale.

La corrente campagna promozionale di Esselunga, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, in tal modo i clienti possono decidere di recarsi personalmente presso gli stessi, senza vincoli o limitazioni territoriali. Tutti sono commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere poi esercitata nelle medesime aree d’acquisto.

Esselunga: offerte e sconti per tutti

Il top di gamma che troviamo all’interno del volantino Esselunga è l’Apple iPhone 13 Mini, uno smartphone di recente commercializzazione, dotato di alcune specifiche decisamente interessanti, ed arricchito con un prezzo che complessivamente possiamo ritenere abbastanza conveniente, in quanto pari a 898 euro.

Le altre proposte di Esselunga garantiscono all’utente la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, ma per quanto riguarda la fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero entro una fascia di spesa di 400 euro. I modelli da non perdere di vista vanno quindi a toccare Oppo A94, A74 o Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 10S, Redmi Note 10, MI 10T Lite e Realme C25Y.

Indipendentemente dal prodotto che acquisterete, ricordiamo che sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili nella variante completamente sbrandizzata, gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico. Maggiori informazioni sono disponibili qui.