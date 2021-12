Il volantino che Coop e Ipercoop hanno deciso effettivamente di presentare nell’ultimo periodo, rappresenta un buonissimo punto di partenza per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo, ovvero accedere a buoni prodotti, senza spendere poi così tanto.

La campagna promozionale corrente, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, richiede l’acquisto dal divano di casa, infatti gli sconti sono stati attivati solamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro. In parallelo, ad ogni modo, tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi.

Correte sul nostro canale Telegram, al suo interno troverete i migliori codici sconto Amazon e tutte le offerte.

Coop e Ipercoop: quanti sconti assurdi in questo volantino

Coop e Ipercoop puntano a far spendere il minimo indispensabile ad ogni utente in Italia, per questo motivo hanno deciso di lanciare promozioni legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, sebbene comunque vadano a toccare prodotti abbastanza datati. Il modello di cui consigliamo caldamente l’acquisto è Samsung Galaxy S20 FE, un terminale commercializzato nel corso del 2020, e caratterizzato dal processore Qualcomm Snapdragon, oltre che tutte le specifiche che hanno contraddistinto il Galaxy S20 originario; il suo prezzo di vendita attuale corrisponde a 499 euro.

Volgendo l’attenzione verso la fascia più bassa della telefonia mobile, consigliamo comunque di fare affidamento su Oppo A16, Alcatel 1B o anche Galaxy A32, tutti prodotti in vendita a meno di 300 euro. Per maggiori informazioni in merito, potete comunque collegarvi al sito ufficiale.