In questo periodo storico siamo costantemente connessi a vari dispositivi tecnologici, come smartphone e PC, i quali sono assolutamente utili per reperire qualsiasi tipologia di informazioni. Anche se, comunque molte persone si affidano ancora alla cara e vecchia TV. Per questo, in quasi tutte le abitazioni è necessario pagare il Canone Rai, il quale viene prontamente addebitato sulla bolletta dell’elettricità, essendo che si presume che nelle abitazioni ci sia almeno una TV per un’utenza elettrica allacciata.

Canone Rai: è in arrivo su smartphone, tablet e PC?

Tuttavia, non può di certo non essere menzionato il fatto che ormai è possibile connettersi alle trasmissioni televisive anche tramite dispositivi mobili. Proprio per questo motivo, è nata recentemente una proposta che per molti potrebbe essere un vero e proprio problema, ossia quello di far pagare il Canone Rai anche a chi non possiede la TV ma ha anche solo uno tra smartphone, tablet e PC.

Si parla ancora di una proposta, e a farla è stato l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, il quale ha messo in evidenza come attualmente gli investimenti sono a forte rischio se non sarà presente una garanzia di risorse:

“O si garantiscono risorse adeguate, avvicinandosi a quello che cade nei principali Paesi europei, oppure bisognerà ridurre enormemente il perimetro. Ma principalmente avremo un grande rischio futuro […] sullo sviluppo digitale“

Anche se attualmente, come detto poc’anzi, si tratta solamente di una proposta, non è stato deciso ancora niente in via ufficiale. Tuttavia, non è neanche da escludere totalmente che una situazione del genere possa davvero prendere piede.