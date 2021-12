In questi ultimi giorni sono emerse diverse novità riguardo quelli che saranno i prodotti Apple in arrivo il prossimo anno. iPhone 14, Apple Watch 8 e la nuova versione di iPhone low cost sono soltanto alcuni dei dispositivi previsti nel 2022. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’inizio dell’anno sarà infatti caratterizzato anche dall’arrivo di un nuovo Apple Watch SE 2. Una nuova versione di smartwatch economico sarà quindi presentata da Apple nei prossimi mesi.

Apple Watch SE 2: il colosso aggiorna la serie di smartwatch low cost!

Il nuovo smartwatch low cost del colosso di Cupertino potrebbe arrivare nella prima metà del prossimo anno. Apple potrebbe aggiornare la serie di Apple Watch SE proponendo un dispositivo esteticamente simile ad Apple Watch Series 7 ma privo di funzionalità sostanziali.

A differenza del modello rilasciato nel mese di settembre, Apple Watch SE 2 non avrà display con tecnologia Always-on e sarà privo di sensori fondamentali per l’esecuzione della maggior parte di peculiarità di Apple Watch Series 7.

Il dispositivo non sarà quindi in grado di procedere con la misurazione del livello di ossigeno nel sangue né di effettuare un elettrocardiogramma in pochi istanti.

Si tratterà sostanzialmente di uno smartwatch dalle funzionalità basiche ma comunque utile a tutti quegli utenti desiderosi di ottenere un dispositivo capace di prestare attenzione a tutti quegli aspetti legati al benessere fisico.

Apple Watch SE 2 sarà probabilmente accompagnato da un ulteriore smartwatch del colosso di Cupertino. Il dispositivo in questione dovrebbe essere rivolto agli utenti soliti praticare sport estremi e quindi in grado di resistere maggiormente agli urti, ma non solo.