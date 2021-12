UniCredit: nuovo messaggio pericoloso, conti svuotati e utenti furiosi

Nonostante i sistemi di sicurezza siano all’avanguardia e sempre sotto monitoraggio, Unicredit non può veramente nulla contro i tentativi di phishing. La sua campagna di informazione riesce ad avere un senso, ma alcuni utenti meno esperti continuano a cascarci come nell’ultimo caso.

Ci sarebbe stato infatti un nuovo caso di tentativo di phishing, messaggio che finge di essere una comunicazione della banca che si sarebbe diffuso rapidamente proprio durante l’ultima settimana in Italia.

Unicredit: gli utenti cura hanno paura del nuovo messaggio phishing, eccolo qui

Qui in basso trovate il testo in questione, quello incriminato che si sarebbe diffuso rapidamente mediante le e-mail degli utenti di UniCredit.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT