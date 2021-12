Il volantino che Trony ha deciso di attivare nel periodo corrente è assolutamente ricco di occasioni e di prezzi da far letteralmente girare la testa, a tutti gli utenti che da tempo volevano acquistare la tecnologia, pagandola il minimo indispensabile.

I prezzi attivati nel periodo corrente sono da considerarsi validi solamente nei negozi, sebbene non presentino limitazioni importanti in termini proprio di validità sul territorio nazionale; in altre parole, gli acquisti possono essere completati in un qualsiasi punto vendita, senza differenze particolari. I prodotti, inoltre, sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 2 anni dalla data d’acquisto.

Trony: che occasioni speciali per tutti

La nuova campagna promozionale di Trony è indubbiamente una delle migliori del periodo, in quanto è in grado di fornire al consumatore tutte le prerogative per riuscire a risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati, ricevendo in cambio uno sconto fisso, a patto che venga seguito un iter ben specifico.

L’unico step obbligatorio descritto dal volantino, consiste nell’acquisto di uno a scelta tra i seguenti prodotti: televisore dal prezzo superiore ai 499 euro, in alternativa grande o piccolo elettrodomestico in vendita ad almeno 59 o 299 euro. Fatto questo sarà possibile aggiungere un secondo dispositivo, il cui prezzo deve differire di una cifra superiore ai 5 euro rispetto al precedente, ricevendo in cambio in cassa uno sconto del 50% sul listino del meno caro della coppia.

Per comprendere appieno il volantino Trony, potete rifarvi direttamente al sito ufficiale.