TIM mai come in questa stagione ha deciso di fare importanti passi in avanti nel campo della streaming tv. I clienti del gestore italiano, in tal senso, possono aderire ad un servizio molto vantaggioso come TIMvision. La piattaforma prevede le migliori esclusive del momento per calcio e sport.

TIM, anche Netflix nelle offerte per calcio e sport

Tutti coloro che attivano un ticket con TIMvision avranno a loro disposizione migliaia di contenuti tra film e serie tv, sia di produzione italiana che internazionale. Inoltre, grazie ad una partnership strategica siglata da TIM con DAZN, sempre incluso nel ticket gli abbonati potranno accedere a tutte le partite della Serie A in esclusiva.

Oltre al calcio nazionale, i clienti di TIM potranno anche gustarsi le emozioni del calcio europeo e della Champions League. Oltre al già citato accordo con DAZN, il provider ha stretto un accordo anche con Mediaset e con la sua piattaforma streaming. Gli abbonati, pertanto, potranno accedere a Mediaset Infinity+ completamente a costo zero.

Il ticket che prevede l’unione di TIMvision con Mediaset e con DAZN prevede un costo unico. Per gli utenti il costo da pagare sarà di soli 29,99 euro ogni trenta giorni. Incluso nel prezzo gli abbonati potranno anche ricevere il decoder TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

Importanti novità inoltre accompagnano le offerte streaming di TIM. In via del tutto promozionale, oltre al pacchetto per sport e calcio, gli abbonati potranno anche beneficiare di Netflix a costo zero con la libera visione di serie tv e film presenti in piattaforma.