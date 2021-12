Tutti i fan dello show di Netflix Stranger Things hanno ufficialmente avviato il conto alla rovescia sull’uscita della prossima stagione della serie TV. Fino ad ora quello che sappiamo è che Eleven ha lasciato Hawkins da sei mesi ed è molto ansiosa di rivedere i suoi amici. Ma non finisce qui, perché in occasione dello Stranger Things Day sono arrivare delle immagini davvero molto interessanti riguardanti la quarta stagione della fiction che, secondo recenti indiscrezioni, dovrebbe arrivare nell‘estate del 2022.

Stranger Things: quello che c’è da sapere prima di guardarla

Le riprese sono state ovviamente tardate a causa dell’emergenza sanitaria, ma nonostante ciò sono ricominciate e pare che la quarta stagione sia ormai davvero pronta per arrivare. Gli ultimi “superstiti” che sono rimasti ad Hawkins stanno indagando sulla Creel House, abitazione di un nuovo personaggio: Victor Creel. Il suddetto è interpretato da Robert Englud, attore famoso per aver interpretato Freddy Krueger in Nightmare.

Creel è stato imprigionato molto tempo fa all’interno di un ospedale psichiatrico da quando la sua famiglia è stata assassinata negli anni 50. Creel accusò ai tempi un demone vendicativo di tutto ciò e questo sta a dimostrare che in realtà il Sottosopra è presente ad Hawkins da moltissimi anni.

Tempo fa, i fratelli Duffer avevano detto che il finale in realtà è sempre stato scritto: “Non sapevamo se dopo la prima stagione saremmo andati avanti, ma avevamo pianificato un’intera mitologia con cui poi alla fine far terminare la storia”. Da questo, si suppone che la quinta stagione potrebbe essere anche l’ultima.