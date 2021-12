Il K-drama di Netflix, Squid Game, ha portato a casa la sua prima volta in un importante premio statunitense ai Gotham Awards 2021. La cerimonia annuale organizzata dall’Independent Filmmaker Project con sede a New York City, si è tenuta il 29 novembre a Lower Manhattan.

Durante la consegna dei premi, il thriller drammatico sudcoreano si è portato a casa il trofeo per Breakthrough Series, Long Format. Il premio è stato ritirato dal creatore e regista della serie Hwang Dong Hyuk.

Erano presenti anche gli attori di Squid Game Lee Jung Jae e Jung Ho Yeon insieme al regista della serie Hwang Dong Hyuk e al CEO della società di produzione Kim Ji Yeon. Il drama è stato nominato per Breakthrough Series:Over 40 minutes e Lee Jung Jae è stato nominato per Outstanding Performance in a New Series.

Le parole del regista

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa sudcoreana, Soompi, il regista Hwang Dong-hyuk durante l’accettazione del premio, ha dichiarato: “Quando ho scritto questa sceneggiatura 12 anni fa, nel 2009, ho fatto del mio meglio ma a nessuno è piaciuto: hanno detto che era troppo violento, assurdo, strano. Ci sono voluti meno di 12 giorni dall’uscita per farlo diventare lo spettacolo numero uno del pianeta. Se esiste un miracolo, questo è un miracolo. L’unica cosa che posso dire è grazie. Grazie per averlo guardato e grazie per averlo amato.”

Durante i premi, il trofeo per la migliore interpretazione in una nuova serie è stato infine assegnato a Ethan Hawke per The Good Lord Bird e Thuso Mbedu per The Underground Railroad in un pareggio. Inoltre, uscito a settembre di quest’anno, Squid Game è anche candidato al Bingeworthy Show of the Year ai prossimi People’s Choice Awards, che si terranno la prossima settimana il 7 dicembre.

È anche nominato per il premio per il programma drammatico ai Rose d’Or Awards 2021. Secondo NME, un portavoce dell’Academy of Television Arts & Sciences (ATAS) ha dichiarato in precedenza che il K-drama sarà idoneo per un Primetime Emmy considerazione. I prossimi Primetime Emmy Awards si terranno a settembre del prossimo anno.