Di recente è uscita la serie TV che ha stravolto tutti i pronostici, riuscendo anche a diventare la serie più vista della piattaforma Netflix. Stiamo parlando ovviamente di Squid Game, un vero e proprio successo che davvero nessuno si aspettava prima dell’uscita. Infatti, in un’intervista con The Hollywood Reporter, tre attori che hanno preso parte allo show hanno parlato ai microfoni spiegando le loro sensazioni nel momento in cui avevano davvero compreso che la serie TV era diventata un fenomeno incredibile a livello mondiale. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Squid Game: le parole dei protagonisti dello show di Netflix

Jung Ho-yeon, che nella serie TV ha recitato nei panni di Sae-byeok, ha detto: “Ho perso sei chili in una settimana quando ho capito che Squid Game aveva avuto tutto questo successo. Non riuscivo a mangiare. Non era stress, semplicemente non conoscevo questa sensazione . Stavo quasi perdendo il controllo su me stessa”.

Sang-woo, interptretato da Park Hae-soo, ha guadagnato ben 800.000 follower su Instagram nel giorno esatto in cui è stato rilasciato lo show: “Immaginavamo che sarebbe stato qualcosa di grande ma, non potevamo aspettarci un simile successo”.

Lee Jung-jae, che interpreta Gi-hun ha aggiunto: “Non so come affrontarlo. Non so cosa sia il successo. Tutto è accaduto così velocemente e tra il Covid e il resto, ci ha travolti tutti”.

Nonostante si era a conoscenza del fatto che la serie coreana potesse riscuotere successo, non ci si aspettava niente di simile. Netflix ha creduto molto in questa produzione e sembra che ci abbia visto proprio giusto.