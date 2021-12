Dopo essere divenuto una star internazionale grazie a “Squid Game” e “Train to Busan”, l’attore sudcoreano Gong Yoo ha deciso di aprire il suo primo account social, optando per Instagram. E nel giro di 3 giorni, ha raggiunto 1,9 milioni di follower.

L’username che dovrete cercare é “@_gongyoo_official_“, e come prima foto postata troviamo un piatto di calamari; un modo per omaggiare Squid Game, ovviamente.

L’account sarà curato dalla sua agenzia, Management Soop, che ha così commentato la sua decisione:

“Grazie a tutti i fan che supportano sempre Gong Yoo. Abbiamo aperto un account Instagram ufficiale per trasmettere a tutti i fan la quotidianità dell’attore Gong Yoo.

Gong Yoo non ha altri social media e questo account è gestito direttamente da Management Soop”.

Il successo con Squid Game

Gong Yoo ha fatto un’apparizione nella serie coreana “Squid Game”, disponibile su Netflix. Qui l’attore ha interpretato il reclutatore, un uomo che addesca i concorrenti e gioca con loro a ddakji.

Prima di Squid Game, Gong Yoo ha debutatto come attore nella serie “TV School 4” nel 2001. In patria é abbastanza conosciuto, avendo recitato in Coffee Prince, Guardian: The Lonely and Great God.

Netflix ha voluto premiare la sua bravura e lo ha scritturato per The Silent Sea, che sarà presentato in anteprima il 24 dicembre. La trama di questa nuova serie TV sembra essere molto interessante:

“In una pericolosa missione di 24 ore sulla Luna, un gruppo di esploratori cerca di recuperare alcuni campioni da una misteriosa stazione spaziale abbandonata.”

