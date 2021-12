Era il 2018 quando Netflix cancellava ufficialmente Daredevil dopo la terza stagione; la rabbia dei fan era tanta, ma ora l’amato supereroe potrebbe tornare. In occasione di un’intervista, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha ne ha confermato il ritorno, svelando anche l’attore che ne rivestirà i panni: Charlie Cox.

“Se dovessi vedere Daredevil ora sugli schermi, Charlie Cox, sì, sarebbe l’attore che interpreta Daredevil. Dove, come e quando resta da vedere”.

Noi conosciamo bene Cox, in quanto é stato proprio lui ad interpretare Murdock nell’acclamata serie TV trasmessa da Netflix dal 2015 al 2018.

Tale serie si ricollegava ai film MCU, come del resto tutti gli altri show Marvel – tecnicamente, segue il film “I Vendicatori” del 2012. L’attore é anche apparso nella serie Netflix Marvel’s The Defenders, un crossover tra Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.

Nonostante il successo stratosferico, Netflix ha cancellato Daredevil nel 2018, assieme a molte altre serie TV Marvel – probabilmente a causa dell’avvento del servizio streaming Disney+, che detiene i diritti Marvel.

Daredevil: quando esce il film

I fan di Daredevil come detto sono rimasti molto delusi dal fatto che Netflix abbia cancellato la serie TV, ed hanno espresso il desiderio di rivedere il loro eroe sul piccolo schermo. Marvel ha accolto la richiesta degli spettatori, ponendo in essere un progetto che vedrà Cox interpretare Matt Murdock. Al momento, purtroppo, non é chiaro se sarà un film o una serie TV, anche perché la Casa delle Idee é già al lavoro sulla serie dedicata a She-Hulk.

Oltretutto, alcuni rumor non confermati indicano come Cox potrebbe apparire in Spider-Man: No Way Home, sequel di Spider-Man: Homecoming che verrà distribuito nelle sale degli Stati Uniti a partire dal 17 dicembre.

Insomma, le acque in casa Marvel sono piuttosto agitate, i progetti sono tanti e noi non potremmo essere più felici. In quanti aspettate il ritorno di Daredevil?