Reddit sta cambiando e aggiungendo ancora una volta funzionalità per rendersi più attuale e competitivo con altri siti Web e app di social media. Per molto tempo, il numero di commenti e voti sui post di Reddit si aggiornava solo quando aggiornavi la pagina o eri tu a votare. Ora, invece, quando qualcuno vota o svaluta un post, verrà riprodotta una piccola animazione e il numero si aggiornerà in tempo reale anche se non aggiorni la pagina.

Mentre esamini il post, ti verrà detto quanti nuovi commenti sono stati aggiunti. In un post sul blog, Reddit ha spiegato che ‘quando un redditor fa clic sul nuovo indicatore di commento, i commenti verranno filtrati in base ai nuovi ed evidenzieranno le osservazioni in tempo reale.

Reddit sta provando nuove funzioni per competere con altri social

Ci saranno anche indicazioni anonime che mostrano quante persone stanno visualizzando un post e quante stanno digitando una risposta a qualsiasi commento esistente a cui sei pronto a rispondere. Questo è simile a quello che abbiamo visto in una serie di altre app social. Facebook, ad esempio, ha da tempo un indicatore di digitazione per farti sapere quando i tuoi amici stanno scrivendo un messaggio o commentano per te.

Le nuove funzionalità hanno tutte lo stesso obiettivo: rendere più attivi i post su Reddit fornendo aggiornamenti in tempo reale che tengono gli utenti informati su cosa sta succedendo in una conversazione mentre la guardano e li incoraggiano a partecipare di più. L’effetto di Reddit su Internet in generale è difficile da sopravvalutare, tuttavia il social network ha faticato a monetizzare i suoi utenti nella stessa misura dei suoi concorrenti e rimane indietro rispetto ai concorrenti in alcuni indicatori di prestazione, come il coinvolgimento.

L’aggiornamento è già disponibile per tutti gli utenti iOS, Android e Web. Gli utenti che utilizzano il nuovo design di Reddit avranno accesso alle nuove funzionalità.