Morbius, il vampiro vivente, è uno dei migliori personaggi Marvel. E su questo non c’é dubbio. Creato dalla penna di Roy Thomas, é tra i maggiori nemici di Spider-Man; cupo, deciso e tragicamente imperfetto, il suo modo di essere cozza con quanto traspare all’esterno, ovvero un biochimico pluripremiato di nome Michael Morbius.

Le sue storie si sostanziano in una continua lotta interiore tra la sua personalità umana e quella pseudo-vampirica, la sua insaziabile brama di sangue umano e gli sforzi per curare la sua orribile condizione. Il personaggio piace per questo, perché é imperfetto, perché é umano.

Ecco perché Marvel ha deciso di dedicare a questo straordinario personaggio un film e, ad interpretare il vampiro, sarà il pluripremiato Jared Leto. Ricordiamo che Morbius fa parte della serie di film che mirano ad espandere e approfondire l’universo di Spider-Man; a partire da Venom (2018) ed il più recente Carnage.

Dovrebbe essere rilasciato negli States il ​​28 gennaio 2022.

Morbius: l’inquietante locandina che si rifà a Venom

Sul proprio account ufficiale dedicato al film, Marvel ha da poco condiviso quella che sarà la locandina ufficiale del film. Il poster presenta un primo piano del volto di Morbius diviso a metà, tra parte umana e vampire vivente. Inquietano alcuni dettagli, tra cui occhi rossi, pelle pallida e zanne affilate.

“Arriva una nuova leggenda Marvel”.

L’immagine ricorda palesemente il poster del 2018 di Venom, che mostrava il volto di Venom a sinistra e quello di Brock a destra. Ed é divertente notare come, anche nel primo trailer di Morbius, venga citato Venom.

“Io sono Venom“, dice Morbius, per poi aggiungere: “Sto solo scherzando. Sono il dottor Michael Morbius, al tuo servizio.”

Di seguito troverete una galleria dove confrontare i poster promozionali dei due film.