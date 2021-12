Con MediaWorld gli utenti hanno la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibile su ogni singolo acquisto effettuato, a conti fatti non sono previste limitazioni particolari in termini di accessibilità ai prodotti, o vincoli che riducono le possibilità di acquisto.

La campagna promozionale che potete trovare discussa nel nostro articolo, inoltre, risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale; ciò sta a significare che gli ordini possono essere completati ovunque in Italia, con accessibilità anche garantita dal sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la spedizione a pagamento presso il domicilio.

MediaWorld: occasioni da non perdere per tutti

La nuova campagna promozionale di MediaWorld promette al consumatore finale la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti, grazie ai quali il risparmio è pressoché garantito su ogni acquisto. Il meccanismo che la regola non è innovativo o mai visto prima, consiste sempre nell’avere la possibilità di aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che si vuole, ed in cambio ricevere uno sconto immediato in proporzione al raggiungimento di una determinata soglia di spesa.

Più precisamente, spendendo una cifra superiore ai 500 euro si godrà di una riduzione pari a 50 euro, che sale a 100 euro su 750, passando poi per 200 euro su 1000, per finire con 400 euro su 2000. Tutti i prodotti sono acquistati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nei medesimi punti vendita in cui è stato completato l’ordine.