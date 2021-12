I prezzi che Euronics ha deciso di attivare in occasione delle festività natalizie, appaiono essere decisamente interessanti, tutti applicati su prodotti dall’altissimo potenziale, e dall’interesse maggioritario da parte di milioni di consumatori sul territorio nazionale.

Coloro che vorranno effettivamente accedere alle riduzioni, devono comunque sapere che gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio, prestando attenzione alla localizzazione. I prezzi non saranno attivi in modo paritario sull’intera penisola, ma saranno differenziati in relazione al socio di provenienza. La campagna discussa nel nostro articolo è di Euronics Dimo.

I codici sconto Amazon sono gratis e vi attendono in esclusiva sul nostro canale Telegram, lo trovate a questo link.

Euronics: tutte le migliori offerte di oggi

Con la nuova campagna promozionale, Euronics punta ad invogliare il cliente ad acquistare un top di gamma, cercando nel contempo di fargli spendere cifre non particolarmente elevate. All’interno del volantino è possibile ad esempio acquistare un eccellente Samsung Galaxy S21+, il più richiesto degli ultimi mesi dell’azienda sudcoreana, pagandolo soli 669 euro.

Volendo restare sempre sulle stesse qualità generali, il consiglio è comunque di puntare direttamente verso Apple iPhone 12 Mini, proposto a 649 euro, oppure anche Xiaomi 11T, un terminale di pregevole fattura, in commercio nel periodo corrente a soli 499 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da euronics, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, scoprendo nel dettaglio i singoli prezzi lanciati dall’azienda, potete decidere di aprire subito il sito ufficiale, troverete in promozione anche Motorola Moto G100, Xiaomi Mi 11 Lite, Wiko Power U20, Realme C11 o similari.