Lo Speciale Multimediale che Esselunga ha deciso di attivare in questi giorni è una piccola meraviglia, in quanto integra al proprio interno il giusto mix di offerte e di prezzi scontatissimi, che puntano a far risparmiare sempre di più i consumatori.

L’accessibilità della campagna, come sempre accade parlando di Esselunga, è da considerarsi valida solamente nei singoli punti vendita in Italia, i quali prevedono comunque la possibilità di godere della solita garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, su qualsiasi prodotto commercializzato. Nel caso della telefonia mobile, inoltre, tutti i modelli, salvo indicazione differente, sono commercializzati nella variante no brand.

Esselunga: tutte le offerte più pazze

Lo Speciale Multimediale di Esselunga punta a destabilizzare l’ambiente, promettendo ai vari consumatori un risparmio quasi senza precedenti, con un piccolissimo accenno alla fascia alta della telefonia mobile, ma focalizzando più che altro l’attenzione verso i prodotti in vendita a meno di 400 euro. Quest’ultimi, ad esempio, coinvolgono Oppo A94, Xiaomi Redmi 9At, Oppo A74, Realme C25Y, Xiaomi Mi 10T Lite, passando per Redmi Note 10 e Redmi Note 10S.

Volendo invece puntare verso l’alto, di conseguenza un terminale molto performante e dalle ottime prestazioni generali, il consiglio è di scegliere Apple iPhone 13 Mini, il cui prezzo attuale si aggira attorno agli 898 euro. Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Esselunga, non dovete perdervi il volantino che potete visualizzare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, descritto in ogni sua parte.