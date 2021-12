Un’eclissi solare dovrebbe verificarsi questo fine settimana e, sebbene poche persone avranno la possibilità di vederla completamente di persona, la NASA ha affermato che ospiterà un live streaming dell’evento, tempo permettendo.

L’eclissi solare dovrebbe aver luogo domani, 4 dicembre, e raggiungerà il suo punto più completo alle 2:34 di mattina.

La NASA afferma che l’eclissi sarà trasmessa in streaming su YouTube e su nasa.gov/live a partire dall’1:30, per gentile concessione di Theo Boris e Christian Lockwood della JM Pasachoff Antarctic Expedition.

L’eclissi non sarà visibile dal Nord America o da nessuna parte dell’emisfero settentrionale. Infatti, l’unico luogo dove sarà possibile vedere di persona l’eclissi totale sarà l’Antartide.

Un’animazione dell’ombra dell’eclissi e del suo percorso previsto intorno alla Terra può essere vista su TimeAndDate.com, che mostra come la maggior parte dei paesi non sarà in grado di osservarla direttamente.

Ecco i paesi che potranno vederla parzialmente

Tuttavia, alcuni paesi saranno in grado di dare un’occhiata parziale. Secondo la NASA, le persone che vivono in parti di Sant’Elena, Namibia, Lesotho, Sudafrica, Georgia del Sud e Isole Sandwich, Isole Crozet, Isole Falkland, Cile, Nuova Zelanda e Australia potrebbero essere in grado di vedere un’eclissi solare parziale sabato, a seconda sul clima locale.

Ricordiamo che non è sicuro guardare direttamente il sole, quindi chiunque osservi un’eclissi solare di persona deve indossare occhiali per l’eclissi.

Guardare direttamente il sole può causare gravi danni agli occhi, poiché la luce ultravioletta brucia una parte sensibile dei nostri occhi chiamata retina. I danni possono verificarsi in pochi secondi e possono compromettere permanentemente la vista, afferma Healthline.

Le eclissi solari si verificano quando la luna si sposta tra il sole e la Terra. Ciò fa sì che la luna blocchi la luce del sole per un breve periodo, parzialmente o completamente a seconda di dove si sta osservando l’eclissi sul pianeta.

Durante un’eclissi solare totale, parti della Terra possono diventare scure come la notte per un breve periodo di tempo. Se si guardasse verso il sole in questo momento, si vedrebbe la corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera solare, intorno alla luna.