Ormai abbiamo imparato a conoscere il marchio Dreame, supportato dall’ormai famosissima Xiaomi, soprattutto nel campo della pulizia automatizzata della casa con robot aspirapolvere e lavapavimenti. Ma finalmente, dopo la recente presentazione dei robot L10 Pro e Z10 Pro, l’azienda ha presentato una nuova versione di H11, aggiungendo la dicitura Max al prodotto. Si tratta in ogni caso di due prodotti estremamente interessanti nel panorama dei device dedicati alla pulizia della casa, soprattutto perché riescono a coniugare due diverse esigenze, quella di aspirazione e quella di lavaggio, allo stesso tempo. Il risparmio di energia e tempo è notevole e la loro efficacia garantita da delle specifiche tecniche decisamente interessanti.

Potenza da vendere

La nuova versione H11 Max è stata equipaggiata con un motore da 200W, contro i 170W della versione H11, e dei sensori di rilevamento dello sporco, che aiutano a regolare la potenza di aspirazione a seconda dello sporco rilevato sul pavimento. Una potenza che raggiunge ben 10.000Pa, con un rapporto di lavaggio e aspirazione davvero ottimo e adatto per ogni tipo di superficie. Ma le novità non finiscono qui, infatti i due serbatoi, uno per l’acqua pulita e l’altro per l’acqua sporca di recupero, hanno delle dimensioni abbondanti, tali da garantire una pulizia completa senza dover riempire o svuotare i contenitori con 500ml per l’acqua sporca e 900ml per l’acqua pulita.

Il peso, di poco superiore ai 4Kg, viene smorzato grazie alla rotazione della spazzola, di grandi dimensioni per permettere una pulizia più veloce e più efficace dei pavimenti: infatti la rotazione si traduce in una forza di trazione tale che permette di usare il prodotto con una sola mano e senza fare alcuno sforzo. Inoltre, la base di ricarica consente di riporre in maniera comoda e immediata H11 Max, permettendo di svolgere l’autopulizia senza muovere un dito. Infine, la batteria riesce a garantire in modalità automatica oltre 30 minuti di funzionamento, sufficienti per pulire un appartamento di piccole/medie dimensioni.

Prezzo e disponibilità

Dreame H11 Max è disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale Dreame di Aliexpress per il momento e speriamo possa arrivare presto anche su Amazon e sullo Store ufficiale europeo, ad un prezzo scontato di circa 340/350 euro. Un ottimo regalo di Natale per i vostri cari o per la pulizia della vostra casa!