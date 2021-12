CNC3018 PRO: mai visto un prezzo così, macchina per incisioni laser scontata del 50%

È passato un po’ di tempo ormai dall’uscita delle stampanti tridimensionali, eppure le promozioni in merito non muoiono mai. La nuova offerta vede protagonista il CNC3018 PRO, un macchinario per incisioni laser adatto a tutti. Ecco tutte le caratteristiche del prodotto.

CNC3018 PRO: il macchinario per incisioni e non solo ora costa 124 euro A cosa serve CNC3018 PRO? Come dicevamo è stata progettata per incisione, intaglio (su plastica, legno, acrilico, pvc, pcb, o materiale simile) e fresatura.

L’incisore supporta software per Win 7, XP, Win 8, Win 10 e, anche se poco chiaro, anche per Windows 11. È in grado di incidere su un’area di lavoro piuttosto ampia di 300 x 180 x 45 mm, e si serve del software di controllo GRBL.