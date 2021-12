Amazon: a Natale il colosso ci tiene caldo con le stufe elettriche in promozione

È passata già qualche settimana da quando il caldo ha deciso di abbandonarci definitivamente. Infatti le temperature sono crollate da un momento all’altro lasciando spazio all’inverno. Insomma, che voi vogliate o no, il freddo c’è e non possiamo farci nulla, se non comprare la migliore stufa elettrica in offerta su Amazon. Quale scegliere? La risposta è varia e si adatta a tutte le esigenze.

Amazon: tutte le stufe elettriche in promo

Non scherziamo quando vi diciamo che il colosso dell’e-commerce Amazon ha passato in promozione qualsiasi marca: si va da Imetec fino a De’Longhi, e i costi variano da 60€ fino a superare i 100€. Tra le scelte vi è la Klarsten Bornholm da 2000W, dotata di un termoconvettore elettrico a parete di Bornholm, per garantire le alte temperature ed una distribuzione uniforme del calore nelle stanze, e del pannello termoconvettore di Klarstein da 2000 W per scaldare fino a 45 ° C, in due fasi di riscaldamento.

In alternativa vi è Imetec Eco Ceramic, momentaneamente al costo di 59,90€ anziché a 70,00€. Anche in questo caso la stufa elettrica Imetec garantisce un riscaldamento rapido ed efficiente con consumi energetici ridotti del 40%. Come se non bastasse, essendo caratterizzata da 3 livelli di temperatura (fresca, calda, molto calda) è perfetta per tutte le stagioni. Tra le altre stufe elettriche in promo su Amazon ci sono: