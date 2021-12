Unieuro ha rinnovato recentemente la propria campagna promozionale, buttandosi a capofitto nel Natale; per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare i cosiddetti Natalissimi, una soluzione che la vede scontare molti smartphone a prezzi veramente ridotti.

L’unico modo per avere la certezza di godere degli stessi prezzi bassi, consiste nel recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale di Unieuro. La modalità più comoda è chiaramente la seconda, la quale a tutti gli effetti prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: inattese offerte di fine anno

Le occasioni di fine anno di Unieuro fanno davvero sognare gli utenti, promettendo difatti un risparmio importante sulla maggior parte dei prodotti in commercio, anche di fascia particolarmente elevata. I dispositivi di cui effettivamente consigliamo l’acquisto sono Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita alla cifra finale di soli 969 euro, passando anche per un incredibile Apple iPhone 12 Pro, il top di gamma della scorsa generazione, disponibile al prezzo finale di 899 euro.

La campagna promozionale riserva poi agli utenti piacevoli sorprese anche riguardanti smartphone di fascia più bassa ed economica, come ad esempio Vivo Y33s, Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Edge 20 o Oppo Find X3 Lite. Per conoscere da vicino il volantino Unieuro, non perdetevi assolutamente gli sconti che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione in questi giorni sul sito ufficiale.