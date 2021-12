Unicredit gestisce anche questa volta una problematica non di poco conto. La truffa phishing della settimana sarebbe arrivata su diversi indirizzi e-mail scatenando il panico tra il pubblico cliente della celebre banca italiana. Bisogna quindi stare molto attenti ed identificare al meglio l’obiettivo del testo in questione.

Truffa phishing: il messaggio parla a nome di Unicredit ma è tutta una messa in scena

Secondo le ultime notizie, un nuovo messaggio a nome di Unicredit sarebbe arrivato sul web ma soprattutto mediante le caselle e-mail degli utenti. Si tratta di una truffa bella e buona, la quale vuole far credere che sia arrivato una sorta di blocco sul conto degli utenti ma che in realtà mira ad ottenere le loro credenziali di accesso per svuotare i conti.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT