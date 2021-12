TIM, ecco il risparmio di 2 euro per tutti i clienti in occasione di Natale

Le novità per gli utenti TIM non si fanno attendere, nemmeno in questi ultimi giorni dell’anno. Il provider italiano ha infatti dato vita ad una rimodulazione tariffaria che farà particolarmente piacere al grande pubblico. A differenza delle precedenti modifiche, infatti, con le nuove condizioni i clienti non si troveranno a pagare qualcosa in più ma bensì avranno modo di risparmiare sui costi mensili.

TIM, senza questo servizio ecco uno sconto di 2 euro

La novità di TIM riguarda il servizio Sempre Connesso. Già a partire dallo scorso 31 Maggio, infatti, il servizio è divenuto opzionale. Ciò significa che gli abbonati, qualora decidano di fare a meno della funzione, potranno risparmiare sino a 2 euro al mese. Il risparmio è calcolato su una base arrotondata per eccesso.

Le condizioni di Sempre Connesso invece non subiscono grandi variazioni. Gli utenti che beneficiano di questo servizio avranno sempre a loro disposizione un pacchetto giornaliero con soglie senza limiti per telefonate, SMS e internet per un giorno. Il pacchetto si attiva solo alla scadenza mensile della propria ricaricabile, in caso di credito insufficiente per procedere al rinnovo. Previsto uno scatto tariffario di 0,90 euro.

I clienti di TIM riceveranno inoltre il rinnovo dei consumi illimitati anche per un secondo giorno, per un totale quindi di 1,80 euro, sempre in caso di assenza di credito. Solo dal terzo giorno dalla scadenza della ricaricabile ci sarà lo stop ai consumi. I clienti che desiderano eliminare il servizio Sempre Connesso, devono comunicare con il centro assistenza del call center di TIM, al numero 119.