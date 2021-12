Un’indiscrezione proveniente dall’Asia suggerisce che a partire dal 2022 anche i Samsung Galaxy economici saranno impermeabili.

Una via, quella individuata da Samsung, per ottenere parecchi vantaggi: differenziarsi dalla concorrenza, fornire maggior valore al cliente e ridurre i costi di produzione di tutta la gamma smartphone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: gli smartphone economici nel 2022 saranno impermeabili

A sentire le informazioni giunte negli scorsi giorni dalla testata asiatica The Elec, Samsung nel 2022 ha intenzione di dare il massimo sull’impermeabilità dei suoi smartphone. Molti, anzi moltissimi, prodotti di fascia alta e media possiedono da anni di una certificazione IP contro polvere e liquidi, ma per l’anno venturo a Seul hanno in programma di fare ancora di più, tentando di differenziarsi ulteriormente sulla concorrenza.

Secondo il The Elec, quindi, Samsung vuole rendere impermeabile un maggior numero di smartphone Galaxy, estendendo una caratteristica finora distintiva dei segmenti di mercato più elevati anche a quelli più economici. L’impermeabilità gioverebbe al mercato stimolando la concorrenza ad offrire di più a parità di prezzo, gioverebbe naturalmente ai clienti, e anche alla stessa Samsung, che trarrebbe dei vantaggi dalla semplificazione delle fasi produttive.

A giudicare dalle informazioni ottenute dal The Elec, il nuovo corso di Samsung sarà inaugurato da Galaxy A33. È bene dire, per non generare false aspettative, che con ogni probabilità più sarà economico il modello, minore sarà la protezione da polvere e liquidi offerta, ma comunque, a dire dei rumor, tutti i Galaxy (o quasi) offriranno un livello minimo di protezione. Non ci resta che attendere per informazioni più precise.