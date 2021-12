Le conoscenze nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sono sempre maggiormente ricercate dalle aziende. I professionisti in grado di vantare tali conoscenze diventano fondamentali per le realtà che vogliono essere competitive. Grazie a ProfessionAI sarà possibile ottenere un bagaglio di competenze che permetterà di diventare il candidato ideale.

La sempre crescente domanda di professionisti in grado di poter lavorare nel settore dell’Intelligenza Artificiale ha portato alla nascita del progetto ProfessionAI. Si tratta della prima academy italiana per Data Science, Machine Learning, e Artificial Intelligence.

Attraverso una serie di video-corsi online, sarà possibile accedere ad una formazione di altissimo livello. Le lezioni permetteranno di progettare e sviluppare tecnologie innovative a supporto della formazione professionale.

ProfessionAI è la piattaforma di e-learning pensata per acquisire competenze nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale

Il progetto è nato dall’idea di Giuseppe Gullo per la formazione di profili qualificati nei settori dell’AI, Machine Learning e Data Science. Il team di ProfessionAI è composto da sei ragazzi under35.

La piattaforma è riuscita a raggiungere oltre 20.000 studenti con oltre 200.000 ore di lezioni erogate. Nonostante il percorso formativo sia rivolto principalmente a neolaureati in discipline STEM, anche i neodiplomati potranno avere accesso.

I corsi sono strutturati per integrare l’e-learning con progetti pratici. In questo modo la teoria potrà essere immediatamente applicata per acquisire le competenze pratiche necessarie per lavorare nelle aziende tecnologiche.

La struttura on-demand dei corsi permette flessibilità nella fruizione dei contenuti. Ci saranno lezioni incentrati sull’analisi di casi di studio reali e la realizzazione di open projects, ovvero progetti no profit a scopo sociale. Per scoprire i corsi di ProfessionAI è possibile collegarsi al sito ufficiale.